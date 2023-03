Per promuovere la sostenibilità, innovazione e digitalizzazione delle PMI e mid-cap italiane

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fornisce due garanzie del valore complessivo di 60 milioni di euro a Tenax Sustainable Credit Fund, un fondo gestito da Tenax. Queste garanzie consentiranno un più agevole accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e piccole mid-cap italiane attive negli ambiti della Sostenibilità, Innovazione & Digitalizzazione. Le transazioni si realizzano nella cornice del programma InvestEU, volto a mobilitare 372 miliardi di euro entro il 2027 in investimenti che a favore delle priorità politiche dell’Unione europea.

Tenax Sustainable Credit Fund è il quarto fondo di private debt di Tenax Capital ed è stato recentemente lanciato in partenariato con Intesa Sanpaolo per investire nel mercato societario italiano. Il fondo si propone di raggiungere una dimensione di 300 milioni di euro, un obiettivo realizzabile coinvolgendo investitori istituzionali italiani ed europei attivi nel mercato del private debt. Il fondo sarà conforme all’articolo 8 del regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), al fine di promuovere le caratteristiche ambientali o sociali (ESG).

Grazie alla garanzia di InvestEU per l’innovazione e la digitalizzazione, Tenax Sustainable Credit Fund sarà in grado di potenziare il proprio sostegno alle imprese orientate all’innovazione e alla digitalizzazione. La garanzia di InvestEU, accordata per l’ambito di intervento relativo alla sostenibilità, consentirà a Tenax Sustainable Credit Fund di ampliare il supporto alla trasformazione sostenibile dell’economia, nonché agli investimenti green da parte delle PMI e delle mid-cap.

Paolo Gentiloni, Commissario per l’Economia, ha affermato: “InvestEU è uno strumento fondamentale per sostenere le piccole e medie imprese in tutta Europa. Questo accordo contribuirà a promuovere una crescita economica sostenibile e a dare slancio al progresso che l’Italia sta compiendo verso un’economia più verde, più sostenibile e digitale. Sono lieto del fatto che, grazie a questo accordo, riusciremo a fornire a numerose imprese italiane l’appoggio di cui hanno bisogno per crescere e creare posti di lavoro”.

Marjut Falkstedt, CEO del FEI, ha dichiarato: ”Il programma InvestEU consente al FEI di continuare a migliorare l’accesso ai finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese in tutta Europa. Questa transazione con Tenax ha l’obiettivo di aiutare le PMI e le mid-cap italiane a concretizzare le loro ambizioni nei settori dell’innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità, dando così un contributo tangibile alla duplice transizione verde e digitale”.

Massimo Figna, fondatore e CEO di Tenax Capital, ha aggiunto: “Sono molto lieto che Tenax Capital unisca ancora una volta le forze con il FEI per sostenere le imprese che investono nella sostenibilità, innovazione e digitalizzazione. Grazie alla “Garanzia per la Sostenibilità” e alla “Garanzia per l’Innovazione e la Digitalizzazione”, ambedue nel quadro di InvestEU, Tenax Sustainable Credit Fund è in grado di aiutare i propri clienti a investire in questi ambiti importanti a condizioni particolarmente favorevoli”.

Informazioni generali

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI): Il FEI fa parte del Gruppo BEI. Sostiene le PMI europee migliorandone l’accesso ai finanziamenti attraverso un ampio spettro di intermediari finanziari. Il FEI elabora, promuove e attua strumenti di finanziamento azionario e di debito destinati alle PMI. In tale ruolo il FEI contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’UE a sostegno di imprenditorialità, crescita, innovazione, ricerca e sviluppo, transizione verde e digitale e occupazione. Nel 2022 il FEI ha accordato oltre 9 miliardi di € di finanziamenti a favore di piccole imprese e progetti green, allo scopo di mobilitare investimenti per circa 97 miliardi di € finalizzati a promuovere la neutralità climatica, la transizione digitale delle industrie europee e la competitività degli imprenditori dell’UE. In un contesto caratterizzato da difficili prospettive economiche per il 2023, il FEI intende compiere progressi nell’attuazione del programma InvestEU, REPowerEU e di altre iniziative, come l’Iniziativa per i campioni tecnologici europei.

Il programma InvestEU fornisce all’Unione europea finanziamenti a lungo termine essenziali facendo leva su consistenti fondi pubblici e privati per favorire una ripresa sostenibile. Contribuisce inoltre a mobilitare investimenti privati per le priorità politiche dell’Unione europea, come il Green Deal europeo e la transizione digitale. Il programma InvestEU riunisce in un’unica cornice i molteplici strumenti finanziari dell’UE attualmente disponibili per sostenere gli investimenti nell’Unione europea, rendendo il finanziamento dei progetti di investimento più semplice, più efficiente e più flessibile. Le componenti del programma sono tre: il fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU e il portale InvestEU. Il fondo InvestEU opera mediante partner finanziari che investono in progetti sostenuti dalla garanzia di bilancio dell’UE di 26,2 miliardi di €. L’intera garanzia di bilancio sosterrà i progetti di investimento dei partner esecutivi, aumenterà la loro capacità di assunzione del rischio, consentendo quindi di mobilitare investimenti aggiuntivi pari ad almeno 372 miliardi di €.

Tenax Capital

Fondata nel 2004, Tenax Capital è una boutique di asset management specializzata in investimenti in private debt di pmi, insurance link securities, financial equity e polizze vita unit linked, con € 2,5 miliardi AUM. Con uffici a Londra, Milano e Francoforte, è posseduta al 20% dal management e per il 80% da Fidelidade, compagnia d’assicurazione leader in Portogallo (Fosun Group). È una delle poche asset management europee che gode dal 2015 della garanzia offerta dai programmi dall’European Investment Fund per il supporto alle Piccole e Medie Imprese.