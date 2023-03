Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).

Le Giornate FAI in Irpinia

Le Giornate FAI di Primavera sono ormai il simbolo di una vocazione collettiva che anima l’Italia: quella per la cura e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. In provincia di Avellino – per le Giornate di Primavera 2023 del Fai – i riflettori sono accesi su due Comuni, Gesualdo e Fontanarosa. Per chi volesse concedersi una gita alla scoperta di questi due borghi meravigliosi, ecco di seguito l’elenco completo dei beni visitabili il 25 e 26 marzo in provincia di Avellino in occasione delle Giornate del Fai di Primavera 2023.

Itinerario Borgo di Gesualdo

Castello di Gesualdo

Palazzo Pisapia-Mattioli

Chiesa di San Nicola

Fontana di Gesualdo

Cappellone di Gesualdo

Fontana dei putti

Itinerario Borgo di Fontanarosa

Chiesa della Confraternita Maria SS Immacolata Concezione

Scala Santa

Campanile ‘400

Santuario Maria SS della Misericordia

Chiesa di Sant’Antonio

Chiesa di San Nicola

Museo delle 3P

La Delegazione FAI di Avellino dedica due giorni alla riscoperta della maestosità del nostro territorio. Il Fondo per l’Ambiente Italiano anche in Irpinia si prodiga per fare in modo che i nostri tesori non vadano perduti e anche voi, in queste Giornate di Primavera 2023, non dimenticate di salvare l’Italia.