Lungo: "È importante preservare i boschi perché sono i nostri principali alleati"

Questa mattina, presso l’auditorium Bper Banca di Avellino, si è svolta la “Giornata internazionale delle Foreste – Tutela e valorizzazione del patrimonio idrico e forestale della Campania”. La tutela del patrimonio forestale è individuata, a livello europeo, come una delle azioni straordinarie per contrastare il cambiamento climatico: «Tutto quello che affronteremo oggi è qualcosa che ci investe come comunità, come singoli» - ha affermato il Prefetto Paola Spena - «Non esiste nessuna azione che deve discostarci da attuare ogni nostro comportamento quotidiano ispirato alla legalità e al rispetto dell’ambiente. Nel 2022 l’ambiente è diventato un valore costituzionale a tutela di un valore fondamentale e ad esso dobbiamo guardare con grande attenzione e impegno» – ha concluso Spena.

«Oggi celebriamo la Giornata Internazionale delle Foreste, istituita nel 2012 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, domani quella dell’acqua» – ha dichiarato il comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania”, generale di brigata Ciro Lungo – «Queste giornate hanno l’obiettivo di ricordare quanto siano importanti le foreste e l’acqua per la conservazione della vita sul Pianeta Terra e di incoraggiare gli Stati ad intraprendere iniziative locali e internazionali. È importante preservare i boschi perché sono i nostri principali alleati» – ha aggiunto Lungo.

«Ovviamente sappiamo che c’è un problema per quanto riguarda la tutela delle foreste a livello globale. È stato un disboscato un territorio grande come la Germania. Fortunatamente, in Italia e in particolare in Campania, i boschi sono in aumento e non in diminuzione, anche grazie a lavoro dei carabinieri della forestale» - ha affermato Lungo – «Però questa giornata serve per accrescere la consapevolezza che abbiamo una ricchezza enorme, qui in provincia di Avellino, perché diamo l’acqua a tutta la regione e anche alla regione Puglia. Il lavoro dei forestali è costante, soprattutto per quanto riguarda i tagli abusivi. Ne abbiamo accertati circa 96 nel 2022, con sette arresti. A livello generale, invece, in regione Campania, abbiamo avuto circa 400 incendi. Bisogna prevenire gli incendi, evitare l’accensione di fuochi d’estate, e noi saremo sempre vigili» – ha concluso il comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania”.

Questa giornata è fortemente sentita ad Avellino grazie alla presenza del Parco Regionale dei Monti Picentini, un parco dall’aria vastissima che unisce la provincia di Avellino con quella di Salerno: «C’è un’altra Campania nelle aree interne, una Campania fatta di scorci straordinari, di montagne, di fiumi, di grotte che, nel rispetto dell’ambiente» - ha sottolineato il presidente del Parco dei Monti Picentini, Fabio Guerriero – «Essere cittadini del Parco deve essere motivo di orgoglio e non una limitazione. Per questo abbiamo messo in campo azioni di sostegno alle amministrazioni comunali. Noi vogliamo essere di aiuto a questi comuni, a questi territori, alle persone che, con grande difficoltà hanno scelto di viverci perché le aree interne eh sono progetti importanti eh diciamo tra ah a brevissimo sarà presentato CAMAC che è il progetto del cammino delle acque alla scoperta delle grandi sorgenti del sud che è un pretesto per tenere uniti questi territori straordinari e aiutarli a crescere» – ha concluso Guerriero.