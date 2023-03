189 milioni di € per punti di ricarica e stazioni di rifornimento di idrogeno

Oggi la Commissione ha annunciato che 26 progetti di 12 Stati membri (Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna e Svezia) sono stati selezionati per ricevere fondi per l’istallazione di infrastrutture per i carburanti alternativi lungo la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Le sovvenzioni dell’UE, a titolo dello strumento per le infrastrutture per i combustibili alternativi, saranno pari a circa 189 milioni di € in totale.

Adina Vălean, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: “Le domande per i fondi messi a disposizione dallo strumento per le infrastrutture per i combustibili alternativi sono in aumento. Ciò dimostra l’interesse dell’industria dei trasporti per il passaggio al trasporto sostenibile. Il nostro investimento di 189 milioni di € si tradurrà in circa 2 000 punti di ricarica e 63 stazioni di rifornimento di idrogeno. Quattro progetti sosterranno l’elettrificazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, per esempio elettrificando le attrezzature di sostegno a terra e istallando infrastrutture di ricarica per i veicoli di servizio.”

Lo strumento per le infrastrutture per i combustibili alternativi unisce le sovvenzioni messe a disposizione dal meccanismo per collegare l’Europa a capitali provenienti da istituti finanziari, allo scopo di aumentare l’impatto degli investimenti. Ulteriori informazioni e l’elenco dei progetti sono disponibili qui.