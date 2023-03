L'attenzione al tema inclusività

La città di Avellino sempre più green, attenta alle esigenze delle famiglie con un occhio ai bambini e all’inclusività.

In questi giorni il comune ha infatti avviato l’iter per l’installazione di ulteriori articoli di arredo urbano e giochi per bambini da esterno compresi elementi di inclusività.

I lavori di adeguamento del verde e di installazione riguardano in particolare il Parco Manganelli, dov’è posizionata anche una torretta per bambini e poi scivoli e altalene tra via Manfra e Via Fontana.

Subito presi “d’assalto” i nuovi giochi da bambini e ragazzi. Segno che anche nel capoluogo irpino c’è tanta voglia di lasciarsi definitivamente alle spalle il brutto ricordo delle restrizioni Covid-19.

Un desiderio, forse inconscio, inoltre, quello dei più giovani, di tornare ad una socialità fisica, “reale” contro la diffusa abitudine di vivere incontri e giochi tra amici quasi esclusivamente in modo “virtuale” con la mediazione di uno schermo che sia computer o telefonino.

“Vogliamo insegnare ai nostri bambini cosa vuol dire vivere la realtà – ci dice Giulia, mamma di una bambina di 7 anni che abbiamo incontrato in uno dei parchi della città –. Non è facile – aggiunge Giulia - già a questa età riuscire a convincere i nostri figli a frequentare gli amici, incontrarli di persona, tenerli lontani dalla tentazione di telefonini e social”.

L’attenzione al tema inclusività ha trovato in questi giorni anche ampia risonanza a Grottaminarda.

Qui, nei Giardini dei Curtis, è stata installata una panchina che rappresenta il simbolo dell’inclusione sociale e della sensibilizzazione sull’autismo.

L’iniziativa, promossa e fortemente voluta dall’Associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”, insieme al Comune di Grottaminarda e all’Amos di Grottaminarda, ha visto il coinvolgimento degli studenti delle terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino.