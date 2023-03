Per sostenere l'Associazione We Africa to Red Earth

Le foto dell’Irpinia e di Avellino per sostenere l’Associazione We Africa to Red Earth per portare aiuto e sostegno al popolo del Burkina Faso. E’ questa l’iniziativa di beneficenza del fotografo Boris Giordano che ha deciso di mettere a disposizione la sua arte per sostenere la causa dell’Associazione fondata da Adriano Nuzzo. Fino a Pasqua, presso lo Studio Fotografico di Boris Giordano, sito in Via Due Principati 308-310 ad Avellino, saranno esposti gli scatti del territorio irpino che nel corso della sua lunga esperienza professionale il fotografo ha immortalato.

Si potranno così acquistare le foto preferite e l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza a We Africa to Red Earth.

“Sono molto emozionato quanto orgoglioso di questa iniziativa – dice Boris Giordano – che ho voluto intraprendere con l’Associazione, dopo aver conosciuto il Presidente Nuzzo. Solamente nel vedere le immagini che arrivano dal Burkina Faso mi sono chiesto se potevo fare qualcosa. Ed è così che ho deciso di mettere a disposizione tutti gli scatti della città e della provincia che ho scattato nel corso di questi anni ed offrirli alla popolazione irpina, da sempre molto sensibile a questo tipo di iniziative”.

Per visionare la Mostra ed acquistare le foto, lo studio di Boris Giordano Fotografo è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 20.