Nel quadro della sua terza operazione sindacata per il 2023

Oggi la Commissione europea ha raccolto ulteriori 6 miliardi di € di obbligazioni dell’UE nel quadro della sua terza operazione sindacata per il 2023. L’operazione in un’unica tranche consisteva in un’obbligazione con scadenza al 4 luglio 2034.

La domanda di obbligazioni dell’UE da parte degli investitori si è mantenuta elevata, con richieste di acquisto complessive per oltre 54 miliardi di €. Il tasso di sottoscrizione è stato quindi superiore all’offerta di circa 9 volte.

L’odierna operazione sindacata è stata la terza effettuata nell’ambito dell’approccio di finanziamento unificato introdotto dalla Commissione come principale metodo di finanziamento a partire dal gennaio 2023. In base a tale approccio, la Commissione – per conto dell’UE – emette “obbligazioni dell’UE” con un marchio unico anziché obbligazioni distinte per ciascun programma.

Con questa operazione la Commissione ha raccolto 30 miliardi di €. L’obiettivo di finanziamento totale ammonta a 80 miliardi di € per il primo semestre del 2023. Di questa somma, circa 70 miliardi di € saranno destinati al programma per la ripresa NextGenerationEU e circa 10 miliardi di € al programma di assistenza macrofinanziaria+ per l’Ucraina.

Il piano di finanziamento dell’UE riporta una panoramica dettagliata delle operazioni previste nell’ambito dell’approccio di finanziamento unificato per il primo semestre del 2023

