Accolta l'istituzione formale di un nuovo centro internazionale

Venerdì 3 marzo, durante la sessione di apertura della conferenza “Uniti per la giustizia”, dopo il discorso di apertura del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il discorso del Presidente lettone Egils Levits, la Presidente von der Leyen si è rivolta ai partecipanti alla conferenza mediante videomessaggio. Il Commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, che ha partecipato in presenza alla conferenza, ha invece pronunciato un discorso in cui ha illustrato le misure concrete adottate dalla Commissione e il sostegno che quest’ultima ha fornito ad oggi per garantire l’accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra internazionali e i futuri sforzi di ricostruzione in Ucraina.

A margine della conferenza, i membri della squadra investigativa comune hanno firmato una versione modificata dell’accordo alla base di detta squadra allo scopo di consentire l’istituzione di un nuovo centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell’Ucraina. Il centro conserverà gli elementi di prova e preparerà l’analisi delle prove necessarie ai fini dell’azione penale per i futuri processi, nazionali o internazionali. Riunirà i pubblici ministeri per istruire le future cause riguardanti i reati di aggressione; le prove di questi tipi di reati saranno conservate centralmente in un luogo sicuro. Gli Stati Uniti hanno inoltre formalmente convenuto di intensificare la cooperazione con la squadra investigativa comune.

A seguito del sostegno espresso dai leader dell’UE in occasione del Consiglio europeo di febbraio 2023, ciò costituisce un passo fondamentale dopo l’estensione del mandato di Eurojust e la successiva creazione di una nuova banca dati sulle prove di crimini internazionali fondamentali da parte di Eurojust.

La conferenza è stata anche un’occasione per varare un nuovo gruppo di dialogo atto a rafforzare il coordinamento internazionale delle iniziative volte a garantire l’accertamento delle responsabilità. La Commissione europea copresiederà sia le riunioni plenarie semestrali per fare il punto sui progressi del gruppo di dialogo, sia i lavori per il coordinamento e il rafforzamento dell’assistenza alla Procura generale dell’Ucraina insieme al servizio europeo per l’azione esterna.

La dichiarazione e il videomessaggio della Presidente von der Leyen sono disponibili online.