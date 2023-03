Il primo appuntamento della rassegna “Che Genere di discorsi…”

Questo pomeriggio, presso la sede di Viale Italia della Cgil di Avellino, si è svolta la presentazione del nuovo libro di Maria Laura Amendola “Una donna fragile”, il primo appuntamento facente parte della rassegna “Che Genere di discorsi…”. Questi incontri, che mirano alle riflessioni sulle politiche di genere, sono a cura del Coordinamento di Genere della Cgil Avellino.

Nell’evento di oggi si ha avuto modo di discutere della fragilità come risorsa e non come un tabù di cui vergognarsi e di violenza di genere in ogni sua forma: psicologica, economica, sociale, verbale, fisica: «“Una donna fragile” è sostanzialmente un pretesto» – ha incominciato l’autrice – «Ho provato a cimentarmi in un aspetto letterario, che è quello poetico, per poi affrontare un tema in particolare, che è quello della fragilità, solitamente strettamente collegato alla figura femminile, anche se è un luogo comune. Perché poi nessuna caratteristica ha un genere ben preciso» – ha terminato Amendola.