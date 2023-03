L'impegno per una città più ecosostenibile

Il Comune di Avellino ha comunicato, attraverso le pagine social, che sono stati piantati altri 12 alberi per rinfoltire il verde pubblico della nostra amata città.

Dopo le 37 piante messe a dimora nell’ambito del progetto “Un albero per abitante”, il Comune ha trovato le risorse per la piantumazione di nuovi esemplari.

Si tratta di 1 Ligustrum, in via Gaetano Oliviero, 2 Hibiscum Syriacus e 2 Quercus Ilex nella rotonda di via Francesco Scandone, 2 Cercis Siliquastrum in piazza Carlo Festa, a rione Valle e 5 Cercis Siliquastrum in via Guido Dorso.

Questi alberi si aggiungono a tutti gli altri piantumati dall’inizio della consiliatura. Un impegno che non si ferma per una città sempre più ecosostenibile.

Clicca qui per il post su Facebook