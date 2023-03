Al via la creazione di un’area polifunzionale

La Giunta comunale di Avellino ha adottato il Piano Urbanistico Attuativo per Campo Genova.

Dopo aver appurato, attraverso un accurato piano di caratterizzazione condotto da Arpac, che l’area non presenta alcuna forma di contaminazione né alcun rischio ambientale, oggi entra nel vivo il progetto “Smile Arena”

Questo significa:

- stop al cemento e al consumo di suolo

- riduzione drastica delle quote edificatorie che passano da 18mila a poco più di 3mila metri quadrati

- più manifestazioni, concerti, spettacoli, eventi fieristici e mercatali

- nuovi spazi da adibire alla Protezione Civile in caso di eventi calamitosi

In altre parole, verrà creata un’area polifunzionale dove vivere in sicurezza ed “en plaine air” le tante iniziative che il Comune deciderà di mettere in campo nei prossimi mesi.

