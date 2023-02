Canzano: "Un libro fortemente autobiografico"

Questo pomeriggio, al Circolo della Stampa di Avellino, è stato presentato il nuovo romanzo di Mariarosaria Canzano “Laura coraggio. Storia di una madre speciale”. L’autrice, in questo volume, pone l’accento sull’importanza di pensare al futuro dei ragazzi affetti dall’ autismo, un futuro che appare sempre più difficile, senza un progetto di legge che li tuteli.

Il libro si presenta come un “manuale d’istruzioni” per tutte le famiglie che all’improvviso si trovano a dover vivere questa realtà ma anche l’occasione per infondere loro coraggio: «Un libro fortemente autobiografico» – ha spiegato Canzano – «Oltre a raccontare la storia di mia figlia Laura, affetta da spettro autistico, è un progetto di vita, vuole formare le coscienze dei cittadini, sensibilizzando tutte le amministrazioni comunali per provare a risvegliare le coscienze. Un appello rivolto innanzitutto a coloro che continuano ad essere indifferenti al fenomeno autismo».

Inoltre, durante l’incontro è stata presentata la campagna a sostegno delle persone autistiche e delle loro famiglia “Città da Bollino Blu”: «Lanceremo la grande sfida sociale di candidare non solo la città di Avellino ma anche tutte le altre città e Comuni della Campania che vorranno ad aderire, dimostrando così il loro ampio senso di comunità inclusiva» – ha affermato Giovanni Esposito, Coordinatore Regione Campania del M.I.D – «A tal ragione invitiamo tutti i Sindaci e gli Amministratori a presenziare all’evento, durante il quale potranno offrire la disponibilità del proprio Comune».