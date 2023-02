Per garantire ai richiedenti condizioni di vita dignitose in termini di alimentazione, salute, alloggio, istruzione e lavoro

Oggi la Commissione ha deciso di registrare un’iniziativa dei cittadini europei (ICE) dal titolo “Garantire un’accoglienza dignitosa dei migranti in Europa”. Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa invita la Commissione a sviluppare un nuovo sistema per la distribuzione dei richiedenti asilo in tutta l’UE, basato sulla libera volontà e su una reale solidarietà tra gli Stati membri. Il gruppo chiede norme di accoglienza vincolanti che garantiscano ai richiedenti asilo condizioni di vita dignitose in tutta l’Unione, ad esempio in termini di alimentazione, salute, alloggio, istruzione e lavoro.

La decisione di registrazione è di natura giuridica e non pregiudica le conclusioni giuridiche e politiche finali della Commissione sull’iniziativa né l’eventuale azione che andrà a intraprendere se l’iniziativa otterrà il sostegno necessario. Poiché l’iniziativa dei cittadini europei soddisfa le condizioni formali, la Commissione la ritiene giuridicamente ammissibile ma in questa fase non ne ha ancora analizzato il merito. Il contenuto dell’iniziativa esprime esclusivamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione.

Prossime tappe

A partire da oggi, data di registrazione dell’iniziativa, gli organizzatori avranno sei mesi per avviare la raccolta delle firme. Se riusciranno a raccogliere un milione di firme in almeno sette Stati membri entro un anno, la Commissione sarà tenuta a reagire e potrà decidere se dare o meno seguito alla richiesta, giustificando la decisione.

Contesto

Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per dare modo ai cittadini di influire sul programma di lavoro della Commissione, l’iniziativa dei cittadini europei è stata varata nell’aprile 2012. Una volta registrata ufficialmente, consente a un milione di cittadini provenienti da almeno sette Stati membri di chiedere alla Commissione europea di proporre atti legislativi nei settori di sua competenza. Per essere ammissibile, l’azione proposta 1) non può esulare manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico, 2) non può essere manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria 3) né può essere manifestamente contraria ai valori dell’Unione. Dal varo dell’iniziativa dei cittadini europei la Commissione ha ricevuto 125 richieste di registrazione, di cui 98 ammissibili e quindi registrate. La decisione odierna riguarda la seconda iniziativa registrata quest’anno.

