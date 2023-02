40enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Avellino, un 40enne ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, nonché guida con patente revocata. È accaduto sabato mattina a Summonte. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato un uomo del posto, al quale era già stata revocata la patente, alla guida di un’Audi.

Intimatogli l’“Alt”, questi, per tutta risposta, si è dato a una spericolata fuga, creando così una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena dell’auto dei Carabinieri. Bloccato ad Avellino, in evidente stato di agitazione, l’automobilista ha rifiutato l’invito di sottoporsi al test tossicologico, proferendo nei confronti degli operanti frasi ingiuriose e minacciose.