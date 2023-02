Per la trasformazione verde e digitale dell'UE

La Commissione europea ha adottato oggi una comunicazione che segna i due anni dall’adozione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento chiave al centro del piano per la ripresa NextGenerationEU, dalla dotazione di 800 miliardi di €.

La comunicazione fa il punto sui risultati concreti conseguiti finora grazie all’impulso senza precedenti impresso dal dispositivo a favore delle riforme e degli investimenti verdi e digitali negli Stati membri. La comunicazione delinea inoltre nuove misure per far sì che i piani nazionali per la ripresa e la resilienza continuino ad essere attuati in modo efficace. Gli allegati della comunicazione chiariscono alcuni aspetti tecnici del modo in cui la Commissione valuta i progressi compiuti dagli Stati membri.

Ad oggi la Commissione ha erogato oltre 144 miliardi di € nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi sovvenzioni (96 miliardi di €) e prestiti (48 miliardi di €). Tutti i dettagli sull’attuazione del dispositivo sono disponibili nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza. Molte erogazioni ulteriori sono previste con il procedere verso la seconda metà dell’applicazione del dispositivo. Gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per sfruttare appieno le opportunità offerte dal dispositivo e produrre risultati in linea con i calendari che si sono impegnati a rispettare nei rispettivi piani.

La valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza del prossimo anno offrirà una nuova occasione per fare il punto e valutare i progressi compiuti e gli insegnamenti tratti nell’attuazione del dispositivo.

