Diverse le aree della città interessate

Sono partiti questa mattina gli interventi di manutenzione di via Fontanelle, via Cotone e dell’area di sosta che sorge davanti alla Chiesa del Cuore immacolato di Maria di via Degli Imbimbo.

Si tratta di un più ampio piano di riqualificazione stradale che da qualche settimana sta apportando miglioramenti lungo numerose arterie cittadine e che, nella giornata di domani, proseguirà nei pressi dell’incrocio che collega via Carducci con via Capozzi.

