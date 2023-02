L'incontro si è tenuto presso il Comune di Avellino

Nell’aula consiliare di Piazza del Popolo, nella giornata di oggi sindaci e istituzioni hanno discusso, nell’ambito del seminario formativo territoriale Anci-Conai, dell’accordo nazionale inerente la corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.

Il programma è partito alle 9:30 con i saluti istituzionali del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Sono seguiti gli interventi di Fabio Costarella, responsabile dei Progetti speciali Conai, Carlo Marino, presidente dell’Anci Campania e sindaco di Caserta, e Stefano Sorvino, direttore generale dell’Arpa Campania.

Il seminario è stato introdotto e moderato da Carmelina Cicchiello, responsabile del Dipartimento Patrimonio, Politiche abitative, Demanio e Ciclo integrato dei rifiuti dell’ANCI.

L’accordo quadro ANCI-CONAI rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere le politiche di economia circolare dei Comuni attraverso il principio della responsabilità estesa del produttore. Nel corso del seminario ci sono stati interventi tematici sull’accordo quadro, sugli allegati tecnici, sulla normativa nazionale ed europea e sulle migliori pratiche di raccolta e gestione rifiuti, favorendo la condivisione di informazioni in modo interattivo e pratico.

La discussione è stata articolata in sette distinti moduli, inerenti i principi generali e gli allegati tecnici per la gestione di plastica, carta e vetro, le risorse per i comuni convenzionati, bioplastica, acciaio, alluminio e legno, le normative europee ed italiane sulla gestione dei rifiuti, il metodo tariffario ARERA, risultati e innovazione e indicatori ambientali.