Una raccolta di foto realizzate a Città del Messico

E’ stato appena pubblicato il nuovo libro fotografico “Dia de Muertos” del fotografo avellinese Filippo Cristallo

Questa pubblicazione, dedicata al Dia de Muertos contiene una selezione di fotografie realizzate a Città del Messico e nei comuni di Toluca e Metepec. L’intento è quello di restituire l’eccezionalità di una festa particolarmente sentita dal popolo messicano, frutto di una concezione diversa della morte che è al tempo stesso una diversa concezione della vita, se paragonata a quella nordamericana ed europea. La rappresentazione della morte è uno dei tratti caratteristici più importanti dell’espressione dell’identità messicana.

Dalla ritualità dei sacrifici umani in epoca pre-ispanica alle celebrazioni festive del Giorno dei Morti che oggi affollano luoghi pubblici e privati in tutta la Nazione, il rapporto con l’aldilà ha sempre aperto lo spazio sincretico di una geografia culturale che, amalgamando sacralità e ironia, ha saputo costruire un dialogo ininterrotto tra spiritualità indigena e tradizione cristiana. Esorcizzata, celebrata e santificata nello spirito, la morte fa parte di quel flusso di immagini mistiche che, dalla frontiera settentrionale alle giungle del Chiapas, hanno saputo disegnare i contorni della sfera ontologica nazionale.

La commemorazione dei defunti in Messico è inverosimilmente un’esplosione di vita che si manifesta come un’enorme parata carnevalesca lugubre e surreale, durante la quale si beve, si canta e si offrono doni ai defunti con i quali ci si ricongiunge allegramente. In aggiunta alla straordinaria partecipazione popolare, questo reportage ambisce a raccontare anche le diverse declinazioni dei festeggiamenti, come nel caso della capitale che diventa in quei giorni teatro di rivendicazioni politiche e sociali per le vittime di episodi di storia recente.

Gli scatti selezionati, realizzati durante le celebrazioni, testimoniano la complessità della festività senza cedere al folklore delle maschere configurandosi come una combinazione di fotografia documentaria e ricerca formale. La scelta del bianco e nero, che gioca sugli effetti della luce e sui forti contrasti rende più potenti ed evocative le immagini e al tempo stesso rafforza il loro carattere narrativo catturando l’essenza della tradizione.

Il libro, in italiano e inglese, auto prodotto è composto da 72 fotografie stampate su carta patinata. Il testo introduttivo a cura di Antonella Cappuccio fornisce una descrizione dettagliata delle tradizioni e dei significati del Dia de Muertos, rendendo questo libro una risorsa preziosa per chiunque sia interessato alla cultura messicana e alla fotografia.

