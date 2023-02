I colpevoli sono un uomo e una donna della provincia di Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino, prendendo spunto dalla denuncia sporta da un giovane del luogo, hanno denunciato un uomo e una donna della provincia di Siracusa per “Truffa in concorso”. La coppia avrebbe pubblicato su un sito online l’annuncio per la vendita di un “IPhone 14” a 400 euro, facendosi accreditare fraudolentemente dall’ignaro acquirente circa 35mila euro mediante ripetuti bonifici bancari, convincendolo che i precedenti non erano andati a buon fine.

Incassato il denaro, i proponenti hanno fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibili su tutte le utenze fornite, omettendo sia la spedizione dello smartphone sia la restituzione della somma indebitamente percepita. A seguito di mirate indagini, i militari sono riusciti ad identificare i due presunti truffatori (già noti alle Forze dell’Ordine) che sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria. Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati.