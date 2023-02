Silvestri: "Questo è un segnale di ripartenza"

Oggi, presso la Sala Stampa di Palazzo di Città, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, la vice con delega al Turismo, Laura Nargi, e il presidente provinciale dell’Unpli, Giuseppe Silvestri, hanno presentato il programma riguardante gli eventi previsti per Carnevale 2023: “«Proveremo a replicare il grande successo della passata edizione» – ha dichiarato il vicesindaco Laura Nargi – «Insieme all’Unpli e alla Zeza di Bellizzi abbiamo messo insieme tanti gruppi e Avellino torna a riprendersi il ruolo di catalizzatore del Carnevale per la nostra provincia» – ha aggiunto Nargi.

Avellino e provincia hanno sempre mostrato grande entusiasmo per i festeggiamenti legati al Carnevale: «Questo è un segnale di ripartenza, vedere tutte le Pro Loco riprendere a fare iniziative dopo la pandemia dà gioia a tutti» – ha affermato il presidente provinciale dell’Unpli, Giuseppe Silvestri – «La città di Avellino ha sempre abbracciato il Carnevale e ovviamente, in questa edizione, valorizzeremo tutte le province. C’è grande unità. Sviluppiamo la nostra azione da venti anni rispettando la storia di ciascuno» – ha sottolineato Silvestri.

L’associazione è ancora al lavoro per il progetto dell’Arco, nato per ringraziare universalmente i partecipanti al Carnevale: «Da circa tre anni, con Stefano Gardone, ex volontario dell’Unpli, abbiamo prodotto un riconoscimento dell’impegno e della creatività di tutti i protagonisti. Abbiamo immaginato un arco, che sarà segno trionfale e di riconoscenza. Purtroppo, quest’anno non è stato possibile, ma speriamo di poterlo realizzare la prossima edizione» – ha concluso Silvestri.

Domenica 19 febbraio si terrà la tradizionale sfilata, con il raduno alle ore 09:00 in via De Conciliis e la partenza alle ore 10:00, dei numerosi gruppi che parteciperanno.