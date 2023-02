Il numero massimo di beneficiari che possono ricevere una borsa è limitato a 15

La Commissione europea pubblica un invito a manifestare interesse per il programma di borse di studio sulla Cina, con l’obiettivo di attingere alle ampie conoscenze sulla Cina disponibili all’interno e al di fuori dell’Europa e ampliare ulteriormente la sua base di conoscenze sul paese asiatico. Il programma raccoglierà accademici provenienti da gruppi di riflessione e università di livello mondiale, il cui compito principale sarà di fornire consulenza orientata alle politiche in uno dei seguenti settori: 1. politica, geopolitica, sicurezza e/o storia; 2. scienze umane e/o sociali, 3. economia e/o finanza; 4. digitale e/o innovazione; 5. ambiente, clima e/o scienze della vita.

I candidati possono dichiarare il loro interesse a partecipare al programma in uno di questi settori facendo domanda online e seguendo le istruzioni sulla piattaforma EU CV online. Il numero massimo di beneficiari che possono ricevere simultaneamente una borsa dalla Commissione è limitato a 15. I borsisti saranno assunti, per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, come personale statutario della Commissione europea, con i relativi diritti e obblighi. Un comitato di selezione proporrà una rosa dei candidati idonei e meglio qualificati e procederà successivamente alla selezione definitiva. Il programma afferirà a IDEA, l’organo consultivo interno della Commissione europea istituito dalla Presidente per fornire idee e ispirazione per le priorità fondamentali, anche in ambito di geopolitica. È possibile contattare IDEA via email se si desiderano maggiori informazioni sul programma.