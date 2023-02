UE: Conferenza di Monaco sulla sicurezza

I membri del collegio discutono di sicurezza e difesa con i partner mondiali

Dal 17 al 19 febbraio la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, i Vicepresidenti esecutivi Frans Timmermans e Valdis Dombrovskis, l’Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell, i Vicepresidenti Věra Jourová, Dubravka Šuica e Margaritis Schinas, e i Commissari Johannes Hahn, Ylva Johansson e Jutta Urpilainen parteciperanno alla conferenza di Monaco sulla sicurezza del 2023.

A quasi un anno dall’avvio della guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell’Ucraina, la Conferenza rappresenta un’opportunità per discutere di come continuare a sostenere la difesa dell’Ucraina e l’ordine internazionale basato su regole e su come affrontare le conseguenze della guerra a livello mondiale e le sfide globali e regionali in materia di sicurezza.

Venerdì il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis parteciperà alla tavola rotonda “The Future of Trade” insieme a Katherine Tai, Rappresentante degli Stati Uniti per il commercio. La Vicepresidente Jourová parteciperà alla tavola rotonda “Disinformation: Navigating the Battle of Narratives”. La Vicepresidente Šuica parteciperà alle tavole rotonde “David on the Dnipro: Ukraine’s Fight for Freedom”, “Germany in the World” e “France in the World”. Il Vicepresidente Schinas parteciperà alle tavole rotonde “From Momentum to Munition: Shifting Gears on European Defence” e “Greyzone’s Anatomy: Dissecting Hybrid Threats”. La Commissaria Urpilainen parteciperà all’evento “A geoeconomic watershed moment – what is needed for new partnerships between Europe and Africa?” e alla tavola rotonda “It takes two to tango: North-South cooperation in a fragmented world”.

Venerdì pomeriggio il Vicepresidente esecutivo Timmermans parteciperà alla tavola rotonda “Geopolitics of the Green Transition”. La Commissaria Johansson parteciperà alla tavola rotonda “Resetting Migration: Moving Toward Opportunities” e pronuncerà l’intervento introduttivo alla tavola rotonda “Under the influence: Disrupting Strategic Corruption”.

Sabato la Presidente von der Leyen parteciperà alla tavola rotonda “More than the Sum of its Parts: The Birth of Geopolitical Europe”. Il Vicepresidente esecutivo Timmermans parteciperà alla tavola rotonda “Smart Cooperation for Border Global Climate Action”. L’Alto rappresentante Borrell rappresenterà l’UE alla riunione dei ministri degli esteri del G7 convocata dalla presidenza giapponese del G7.

Domenica, insieme al Primo ministro svedese Ulf Kristersson e alla Prima ministra estone Kaja Kallas, l’Alto rappresentante Borrell pronuncerà un discorso introduttivo e parteciperà alla tavola rotonda dal titolo “Back to the future: Visions for the European Security Architecture”.

I membri del collegio terranno inoltre riunioni bilaterali a margine dell’evento. Maggiori informazioni sono disponibili nel calendario. Copertura audiovisiva disponibile su EbS.