Dopo Andy Warhol è il momento di Banksy

L'Eliseo accoglierà le opere del grande artista inglese

Dopo il grande successo della mostra “Andy Warhol, an american artist”, le porte dell’ex Cinema Eliseo si preparano ad accogliere un’altra esposizione di rilievo: “Banksy è chi Banksy Fa! An unconventional Street Art Exhibition”, una mostra senza precedenti dedicata al grande artista di Bristol, ma anche ad alcuni dei principali protagonisti della scena Street Art internazionale come Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Space Invader, Ron English, Anthony Lister e tanti altri.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 7 aprile, a dimostrazione che anche Avellino può essere protagonista nel panorama culturale campano.