Performance teatrali durante le celebrazioni del Santo Patrono

Nella giornata di ieri, in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono Modestino, sono stati numerosi i cittadini che, incuriositi, sono passati per gli ingressi della Città sotterranea di Salita Cosimo Fanzago.

Grazie alle iniziative previste per la giornata dedicata al Santo Patrono molti hanno potuto ammirare la bellezza di un luogo per troppo tempo dimenticato.

Infatti, la riapertura dei Cunicoli longobardi sta diventando un appuntamento ormai imprescindibile per chi viene a visitare Avellino e il suo centro storico.

Proprio tra i Cunicoli della Città sotterranea hanno avuto luogo performance teatrali di Paolo Capozzo, Angela Caterina e Maurizio Picariello, che hanno reso l’esperienza ancora più magica.