Domani i parcheggi saranno gratuiti

Il Comune di Avellino comunica, tramite i social, che per godere in tranquillità del ricco menù di spettacoli ed eventi di intrattenimento organizzato dall’Amministrazione comunale in vista della “Notte di San Modestino”, esistono circa 3.000 POSTI in cui parcheggiare l’auto intorno al centro. Ai 1.800 stalli presenti sulle strisce blu, infatti, se ne aggiungono altri 1.200 circa nei parcheggi nelle aree chiuse.

ECCO DOVE:

Campetto Santa Rita, 100 posti

Parcheggio coperto del teatro “Gesualdo”, 88 posti

Autorimessa coperta di Palazzo di Città, 100 posti

Centro “Vivendi”, 400 posti su due livelli al coperto

Largo Ferriera, 32 posti

Piazza Kennedy, 242 posti

Via Volpe (ex Enel) 35 posti

Piazzale Lanzilli, 121 posti

Ex Asilo Patria e Lavoro, 40 posti

Via Otranto (ex Moscati), 38 posti

Ex Corea, 40 posti

Via degli Imbimbo, parcheggio Asl, 30 posti

Si tratta di parcheggi disponibili tutti i giorni, a pagamento. Ma domani, come sempre avviene nei festivi, la sosta sarà del tutto GRATUITA.