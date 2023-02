Il contest per bambini e ragazzi

“Si rinnova per il terzo anno consecutivo il contest per bambini e ragazzi “l’Ape fa cose” indetto dal circolo Legambiente Avellino – Alveare.

Quest’anno il tema scelto dalle volontarie e i volontari del circolo è l’inquinamento da plastica. Un problema molto sentito, che Legambiente Avellino ha già portato alle cronache cittadine, con una lettera al Sindaco in cui si richiedono interventi tempestivi.

Cumuli di plastica e microplastiche invadono l’ambiente e provocano danni irreparabili agli ecosistemi marini e terrestri. Animali, piante e la stessa specie umana sono a rischio a causa di questo materiale così comune, eppure invasivo, nelle nostre vite.

L’obiettivo del contest Ape fa cose è far riflettere giovani, docenti e famiglie sull’impatto della plastica nelle nostre vite, in particolare quella monouso, elemento del quale molto spesso potremmo fare a meno.

Il contest si articola in due sezioni: 1. Disegni e opere artistiche per i bambini da zero a dieci anni; 2. Scrittura per i ragazzi fino a 14 anni.

Partecipare è semplice e gratuito: i disegni e le opere dovranno essere fotografati o scannerizzati, i temi inviati in formato pdf a legambienteav@gmail.com entro il 15 aprile 2023.

In fondo all’articolo trovate il regolamento completo e la “Scheda di partecipazione”.

Immagina un mondo diverso, un mondo migliore e costruiscilo insieme a noi!



REGOLAMENTO

https://drive.google.com/file/d/18lrTAShafPoL_VPE9l-ohz04HiSVMloT/view?usp=sharing&fbclid=PAAaZMe3ckWezp1BfJTZhkxYTq_h8t8aD8jvXv69k4PuJA0fvEV9mYa2UFryM“