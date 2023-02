Presentazione presso l'Istituto Agrario “F.De Sanctis” di Avellino

Oggi, presso l’Aula Magna dell’Istituto Agrario “F.De Sanctis” di Avellino, si è tenuto l’evento “Presentazione dei risultati del progetto Hawk3D – Erasmus+ Azione KA1’ mobilità individuale ai fini dell’apprendimento nel settore dell’Istruzione e Formazione (VET)”. Il progetto ‘Hawk 3D’, finanziato dal Programma Erasmus+, conclusosi a settembre 2022, ha consentito a neo-diplomate/i di svolgere dei tirocini professionalizzanti in una destinazione europea della durata di 3 mesi, per la realizzazione di un periodo di formazione e di esperienza lavorativa presso un’impresa dei Paesi dell’Unione Europea di Spagna, Germania e Malta.

L’obiettivo è quello di continuare a portare avanti questa iniziativa: «Con l’aumento delle iscrizioni abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati e raggiunti» – ha affermato il presidente del Collegio dei Geometri, Antonio Santuosso – «Da qualche anno, con Legge 8 novembre 2021 n. 163 recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”, abbiamo acquisito con entusiasmo la notizia dell’attivazione della LP 01 laurea professionalizzante e abilitanti, che farà accedere i laureati direttamente all’Albo dei Geometri. Un traguardo importante e noi daremo tutto l’appoggio necessario per supportare chi deciderà di intraprendere questi studi» – ha aggiunto Santuosso.

«Con soddisfazione ed entusiasmo siamo venuti a conoscenza della costituzione della prima classe, un evento che non accadeva da qualche anno. Per questo, noi daremo tutto il sostegno necessario per il percorso di studi e auguriamo agli allievi un ottimo prosieguo» – ha continuato Michele Di Giacomo, presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Avellino.

Inoltre, si prevede una visione positiva per il futuro del settore: «Il mondo delle professioni tecniche è in forte evoluzione e nuove figure professionali, stanno entrando, finalmente, nel mercato italiano ma che già esistono da un decennio o anche più in Europa e nel mondo» - ha dichiarato Paolo De Falco, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino - «È stato un traguardo importante, per chi ha preso parte al progetto, mettere pratica in una struttura che da tempo già esiste acquisire una specializzazione, beneficiandone poi nel mondo del lavoro» – ha concluso De Falco.

Questo progetto è iniziato nel 2018 e, con il passare del tempo, ha reso possibile quanto realizzato oggi per avviare un approccio ideale al mondo del lavoro: «Il progetto ha una valenza importante e di importante ricaduta degli obiettivi principali» – ha aggiunto Salvatore Novaco, PM Training Area dell’azienda 012 Factory, incubatore certificato dal MISE che si occupa delle professioni di processo e di prodotto – «Questi obiettivi rafforzano la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento tecnico professionale, favoriscono l’internazionalizzazione e l’innovazione nei percorsi di istruzione superiore, promuovono la mobilità europea e la crescita personale oltre che professionale. I numeri e i risultati ottenuti sono davvero incoraggianti per continuare» – ha sottolineato Novaco.

L’aver aderito a questa iniziativa, dunque, assume una duplice importanza per gli allievi: «Oggi abbiamo presentato il progetto Erasmus+ nella sua fase conclusiva, mostrando l’articolazione del progetto che ci ha visto impegnati per tre anni, prolungato a causa del Covid» – ha affermato l’ingegnere Massimo Maglio, docente e referente ISIS “De Sanctis – D’Agostino” – «Le aspettative hanno risposto all’acquisizione delle attività lavorative da parte degli allievi che sono stati messi in condizione di spendere le loro conoscenze, praticamente, nel mondo del lavoro. L’altra si rivolge a quella personale ovvero hanno imparato a rendersi indipendenti e autonomi» – ha concluso Maglio.