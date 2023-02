“Focarone” di S. Sabino

Biancoverdi Insuper…Abili, Cittadini e Istituzioni “Insieme” intorno al “Focarone” di S. Sabino.

Per il gruppo Biancoverdi Insuper…Abili la serata di ieri sera che ci ha visti ancora una volta tutti insieme, è stata all’insegna dell’inclusione sociale e in particolar modo della condivisione.

Difatti il gruppo del Club, guidato dalla Presidente Emilia Di Blasi, si è ritrovato dalle ore 20:30 intorno alla magia del “Focarone” che ha riscaldato con la sua fiamma ardente la nostra serata, consentendoci di poter promuovere e allestire da parte dei nostri volontari tifosi anche un momento conviviale, insieme ai tanti amici che per l’occasione sono intervenuti e si sono avvicinati alla nostra sede.

Ringraziamo per l’importante occasione concessaci di poter vivere ancora una volta questa serata celebrativa del Santo Patrono di Atripalda S. Sabino l’Amministrazione Comunale di Atripalda, l’amico Silvano Festa per aver sensibilmente e come sempre coinvolto la nostra realtà associativa, il Covo e gli amici di “Stefano” che purtroppo non è più tra noi, e i tanti amici presenti e che abbiamo avuto onore di poter accogliere in un clima del tutto familiare in quella che amiamo definire da veri lupacchiotti la nostra “Tana”, ovviamente anche in memoria del nostro Presidente nonché Fondatore Flavio Puleo, che ha voluto fortemente e anche nei suoi purtroppo ultimi anni di vita a causa di un male incurabile e con tutte le sue forze realizzare il nostro club e un qualcosa che oggi è realtà, che potesse consentire non solo l’accesso facilitato al Settore dello Stadio Partenio dedicato proprio alle persone con disabilità ma anche un punto di ritrovo e di promozione di iniziative come questa volte all’integrazione sociale.