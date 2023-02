Continua il successo dell'esposizione all'Eliseo

Anche i giovani studenti universitari di ESN Napoli – Erasmus Student Network e ESN Salerno – Erasmus Student Network sono accorsi in città per assistere alla mostra “Andy Warhol, an american artist”, che il Comune ha organizzato presso l’Eliseo fino al prossimo 14 febbraio.

Per una città che ha deciso di scommettere tanto sulla cultura, e che si appresta ad aprire a Palazzo di Città un Polo universitario con l’Ateneo di Fisciano, la sinergia partita tra l’Assessorato al Turismo e i volontari dell’associazione no profit collegata al progetto “Erasmus” è una traccia di lavoro nuova e particolarmente stimolante.

Avellino entra in contatto con un network di persone che credono in valori europei comuni e li portano nel mondo, per mostrare anche all’esterno le proprie bellezze ed il proprio patrimonio artistico.