Il ripristino della fornitura è previsto in tarda serata

L’Alto Calore Servizi S.p.A. dichiara che:

il movimento franoso in agro di Melito Irpino in atto da giorni, ha causato una ulteriore rottura della condotta idrica del DN 450. In concomitanza, si è verificata una rottura anche in agro di Grottaminarda. Al fine di consentire le necessarie riparazioni, l’erogazione idrica al servizio dei Comuni elencati, è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel primo pomeriggio. Il ripristino della fornitura è previsto in tarda serata.

Di seguito i comuni interessati:

1. ARIANO IRPINO

2. ARIANO IRPINO (Ospedale)

3. ARIANO IRPINO (Casa circondariale)

4. GROTTAMINARDA

5. MELITO IRPINO

6. MONTECALVO IRPINO

7. VILLANOVA DEL BATTISTA

8. SAVIGNANO IRPINO

9. GRECI

10. MIRABELLA ECLANO

Clicca qui per leggere il comunicato