Ricciardi: "Ci opporremo con tutte le nostre forze in Parlamento"

«Sostengo con forza le ragioni per cui la CGIL e la SPI CGIL Avellino, nella giornata di domani, terranno un presidio presso la Prefettura per protestare contro il disegno di legge spacca Italia che rischia di impoverire ulteriormente le regioni del Mezzogiorno. Una vera e propria secessione» - così il deputato irpino del Pd, Toni Ricciardi, in merito al Presidio, organizzato dalla CGIL Avellino e dalla SPI CGIL Avellino, davanti alla Prefettura.

«Senza mettere un euro per il Livelli essenziali di prestazione, prosegue il deputato del Pd, come pensano di garantirne l’effettività? La verità è che vogliono favorire le Regioni ricche rispetto a quello più povere, continuando ad utilizzare il criterio della spesa storica. Un progetto che ridisegna lo Stato sociale senza che il Parlamento possa proferire parola; forzatura gravissima, l’ennesima di questo governo, che aumenterà gli ostacoli di ordine sociale ed economico. Molti tra i diritti fondamentali, garantiti dalla nostra Costituzione, rischiano di essere ulteriormente compressi in gran parte del territorio nazionale».

«Ci opporremo con tutte le nostre forze in Parlamento a un progetto che spacca in due il Paese e mina alle basi la coesione sociale. Siamo vicini a tutte le associazioni di categoria, sindacati, enti del terzo settore che sui territori si batteranno per impedire questa deriva secessionista» - ha concluso Toni Ricciardi, deputato irpino del Pd.