In arresto un 37enne

I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno tratto in arresto un 37enne di Lioni per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché guida sotto l’influenza dell’alcool. È accaduto ieri pomeriggio a Torella dei Lombardi. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno intimato l’“Alt” all’autovettura condotta dal predetto, già noto alle Forze dell’Ordine.

In considerazione dell’evidente sintomatologia, l’automobilista è stato invitato a sottoporsi all’alcoltest. Nel contempo, sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, già impegnata in quell’area in un normale servizio di perlustrazione.

Nelle fasi dell’accertamento del tasso alcolemico, poi risultato superiore al limite consentito per la guida, l’uomo improvvisamente si è scagliato contro i Carabinieri, colpendoli con violenti pugni al capo e al volto. Grazie alla preparazione e alta professionalità dei militari fatti segno dell’aggressione (che comunque sono stati feriti, fortunatamente in modo non grave) e all’immediato intervento dei colleghi, l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze. Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, il 37enne è stato condotto in Caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire dinnanzi al Giudice per essere giudicato con rito direttissimo.