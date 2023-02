“Oltre la destra”, il libro che ripercorre la storia del Movimento Sociale Italiano

Quintarelli: "Questo saggio ci permette di rivendicare con orgoglio ciò che il MSI ha prodotto"

Questa mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuta la presentazione del libro “Oltre la destra: storie ed uomini del Movimento Sociale” , un saggio pubblicato dalla casa editrice Ecclettica, che ripercorre e riscopre la storia degli uomini e delle idee del Movimento Sociale Italiano: «Questo saggio ci permette di rivendicare con orgoglio ciò che il Movimento Sociale Italiano ha prodotto a livello di dibattito politico, programmatico con uomini di valore che hanno sostenuto determinate idee, e che sono oggi attualissime» – ha dichiarato il presidente del circolo Fdl Avellino, Vincenzo Quintarelli.

Questo volume infatti, mette in primo piano tutti i politici, giuristi, sindacalisti e intellettuali che hanno dato un forte contributo sul piano delle proposte concrete e delle riflessioni storiche: – «Se noi ci avviciniamo a una riforma costituzionale che va in direzione del presidenzialismo è perché Carlo Costamagna, uno dei fondatori del Movimento Sociale Italiano, circa un secolo fa sosteneva come forma di Stato questa alternativa, ed è stata una delle idee fondanti del Movimento» – ha aggiunto Quintarelli – «Quindi, con l’occasione di presentare alla stampa questo libro noi vogliamo rivendicare con orgoglio il fatto che il Movimento Sociale Italiano, non solo è stato un partito democratico e repubblicano, ma ha dato un importante contributo alla politica e agli sviluppi attuali di questo governo in tante visioni dello Stato» – ha concluso il Presidente.