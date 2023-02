25enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato un 25enne del posto per “Detenzione di sostanze stupefacenti” e “Uso di atto falso”. I fatti si sono svolti ieri mattina a Montella: la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando ha notato un’autovettura con alla guida un giovane dall’atteggiamento sospetto.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l’automobilista (titolare di valido documento per la guida) è stato trovato in possesso anche di una patente risultata falsa. La successiva perquisizione eseguita dai militari operanti nell’abitazione del soggetto ha consentito di rinvenire circa 10 grammi di hashish nonché un cofanetto con all’interno residui di cocaina. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 25enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.