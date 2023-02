“Rubare l’anima ai fiori”, il nuovo libro di Michele Criscuoli

Criscuoli: "Lo scrittore è un cacciatore di storie"

Questo pomeriggio, nella Sala Penta della Biblioteca Provinciale “S. e G Capone” di Avellino, si è tenuta la presentazione del nuovo libro di Michele Criscuoli, “Rubare l’anima ai fiori”, pubblicato da LFA Publisher: «“Rubare l’anima ai fiori” è una frase che uno dei personaggi dice d’avanti a suo zio che ama fotografare i fiori in montagna ed è in grado di fare delle foto così belle da provocare nel ragazzino questa reazione» – ha esordito l’autore.

Il racconto, che si sviluppa fino agli anni Sessanta, segue le storie di Salvatore e di Giuseppe, le cui vite si intrecciano già dalle prime battute percorrendo fatti ed episodi legati alle lotte operaie delle “tabacchine” in un paese del Sud, raccontando le dure condizioni di lavoro e di sfruttamento, in assenza di ogni tutela per la loro salute.

Per la realizzazione di questo romanzo, l’autore ha preso ispirazione dalle storie degli altri, che ha sapientemente arricchito con elementi di fantasia: «Qualunque scrittore si pone di fronte all’opera da realizzare con la curiosità di mettere a nudo le storie che conosce» – ha sottolineato Criscuoli – «Lo scrittore è un cacciatore di storie, attento a quello che gli accade intorno, a sentire le esperienze altrui e pronto a riferirle agli altri. Io di storie ne ho sentite tante, e attorno ad alcune storie che in parte sono vere, aggiungo tutta la fantasia e i voli pindarici che mi sono concessi da autore» – ha aggiunto lo scrittore.

Nonostante il libro insegua le utopie e le speranze della generazione del sessantotto, si rivolge anche alle nuove generazioni, perché anche i più giovani possono trarre ispirazione da questi personaggi: «Questo romanzo si rivolge sia al pubblico della mia generazione, perché c’è una vena nostalgica del secolo scorso, ma anche ai giovani, perché possono trovare nelle motivazioni che hanno spinto gli adulti la voglia di impegnarsi, perché nella vita solo con il sacrificio, con l’impegno e con l’aiuto della Provvidenza si può fare tanto».