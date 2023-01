Domani 1 Febbraio 2023

Domani, in vista della Giornata mondiale contro il cancro, che ricorre il 4 febbraio, Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, co-organizza una conferenza ibrida ad alto livello sul cancro dal titolo “Equità, eccellenza e innovazione: cure oncologiche moderne per tutti, il piano europeo di lotta contro il cancro — eliminare le disuguaglianze nell’ambito delle cure oncologiche”. La conferenza è organizzata in collaborazione con la presidenza svedese dell’Unione europea.

La Commissaria Kyriakides, Acko Ankarberg Johansson, Ministro svedese dell’Assistenza sanitaria, Hans Kluge, Direttore regionale dell’OMS per l’Europa, Douglas R. Lowy, Vicedirettore principale dell’Istituto nazionale dei tumori statunitense, e Carolina Darias San Sebastián terranno discorsi di apertura. Successivamente, la parola verrà data ai pazienti affinché condividano le loro esperienze. Si terranno quindi varie discussioni incentrate su un approccio globale alla prevenzione del cancro, sull’importanza della diagnosi precoce e sul ruolo dei dati sanitari per fornire cure oncologiche moderne ed eque.

La conferenza è un’opportunità per fare il punto sui risultati ottenuti ad oggi nell’ambito del piano europeo di lotta contro il cancro – tra cui la nuova raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori – presentare i profili per paese 2023 del registro europeo delle disuguaglianze di fronte al cancro e gettare le basi per l’anno a venire.

È possibile seguire la conferenza online (codice: #EUCancerPlan) e partecipare alla conversazione sui social media usando #EUCancerPlan e #EU2023SE. Il discorso della Commissaria Kyriakides sarà disponibile qui.