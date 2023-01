Per discutere priorità economiche comuni

Oggi e domani il Commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni, è in visita a Berlino, dove incontrerà il Ministro delle Finanze, Christian Lindner, il Capo della Cancelleria federale, Wolfgang Schmidt, e il Ministro dell’Economia e dell’azione per il clima, Robert Habeck.

Le discussioni si concentreranno sulle principali priorità di politica economica, come la riforma del quadro di governance economica dell’UE a seguito degli orientamenti presentati dalla Commissione nel novembre 2022. Si discuterà inoltre del rafforzamento della competitività dell’Europa, in particolare nei settori legati alla transizione verde.

Oggi pomeriggio il Commissario Gentiloni visiterà il progetto Neggst Foods, che riceve un sostegno nell’ambito del programma InvestEU attraverso il Green Generation Fund. Successivamente terrà una lezione pubblica alla Hertie School sulla costruzione di un’economia europea equa, verde e competitiva.