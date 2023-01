Nessun ferito

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 17’00 di oggi 30 gennaio sono intervenuti ad Aiello Del Sabato in contrada Schiti, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Lievi danni si sono registrati per un palo della Telecom limitrofo, mentre per il conducente, un uomo del posto, oltre ad un comprensibile spavento nessuna conseguenza.