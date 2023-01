Beatrice: "Vogliamo approfondire questa tematica così impattante sulla vita delle aziende"

Nella mattinata odierna, si è tenuta l’Assemblea pubblica promossa dalla CNA di Avellino, dal titolo ”Energia e rincari quale futuro per le imprese?”.

Durante l’evento, si è posto particolare focus sulla crisi energetica e l’impatto sul tessuto produttivo: «Vogliamo approfondire questa tematica così impattante sulla vita delle aziende anche sul nostro territorio provinciale» – ha dichiarato Luca Beatrice presidente provinciale della CNA Avellino – «La congiuntura internazionale ha determinato un contesto di grande difficoltà per un testo imprenditoriale che presenta delle fragilità strutturali e che è messo a dura prove proprio dalla crisi energetica in atto» – ha continuato Beatrice.

«Dovere di un’organizzazione come la nostra è quello di promuovere occasioni di confronto per provare a dare risposte, per suggerire possibili soluzioni, per illustrare gli strumenti in campo e anche per chiedere alla politica un impegno concreto perché quella che è l’ossatura su cui tiene il nostro sistema Paese possa continuare a lavorare in una condizione di maggiore tranquillità» – ha aggiunto il presidente provinciale della CNA Avellino - «Questo incontro è stato anche l’occasione per una riflessione sulle varie questioni sul tappeto, non ultima la crisi che sta attualmente vivendo la Camera di Commercio Irpinia-Sannio, questioni su cui la CNA vuole rendere chiara la sua posizione affidandola alla pubblica opinione» – ha concluso Beatrice.