I fatti sono accaduti nella serata di ieri

I Carabinieri della Stazione di Calitri (AV) hanno tratto in arresto un 32enne del posto, resosi responsabile di danneggiamento aggravato e violenza o resistenza a P.U.. I fatti si sono verificati nella serata di ieri. A seguito di una segnalazione giunta al Pronto Intervento “112”, l’operatore disponeva l’immediato intervento di una pattuglia della locale Stazione presso l’abitazione dove era in corso una lite tra il 32enne e la madre. Giunti sul posto il giovane aggrediva i militari operanti, danneggiando la parte anteriore dell’autovettura militare. Bloccato in un contesto di piena sicurezza veniva accompagnato in caserma ove, alla luce delle evidenze emerse, è stato dichiarato in arresto in attesa di comparire dinnanzi al Tribunale per il rito direttissimo.