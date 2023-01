Il ripristino è previsto in tarda serata

Alto Calore comunica che:

Un movimento franoso in agro di Montemarano ha provocato la rottura della condotta premente DN 200 a servizio del serbatoi dei Comuni citati, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna in virtù della durata dell’intervento di riparazione, la cui ultimazione è prevista in tarda serata.