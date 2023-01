I lavori sono in corso

L’Alto Calore Servizi SpA dichiara che:

a causa della perdita idrica occulta in rete, potrebbero verificarsi disfunzioni all’approvvigionamento del Comune di Capriglia. Il personale è a lavoro per la risoluzione delle problematiche che causano il disservizio. Si prevede il regolare ripristino dell’erogazione idrica non appena sarà individuata la causa.

Clicca qui per leggere il comunicato