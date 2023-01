UE: La prima riunione individua le esigenze strategiche di normazione

Sostegno delle transizioni digitale e verde

Oggi la Commissione ha tenuto la prima riunione del nuovo Forum ad alto livello sulla normazione europea, che contribuirà a definire le priorità, fornirà consulenza sulle esigenze di normazione e contribuirà al ruolo dell’UE quale punto di riferimento nel campo della normazione a livello mondiale. Il Forum è stato presieduto dal Commissario per il Mercato interno Thierry Breton.

Durante l’incontro i membri hanno discusso aree di interesse — come tecnologia pulita, materie prime e quantistica, oltre che istruzione e competenze in materia di normazione — alle quali verranno dedicati filoni di lavoro specifici. Il Forum riunisce dirigenti di imprese e PMI dell’UE, organizzazioni della società civile, mondo accademico, organizzazioni europee di normazione e Stati membri. La Commissione pubblicherà a breve un invito pubblico permanente a presentare candidature per altri 10 posti.

Il Commissario Breton ha dichiarato: “Le norme rivestono un’importanza strategica per l’Unione europea. Il Forum ad alto livello segna una nuova fase nella governance della normazione europea, consentendo all’Unione di diventare più strategica, più assertiva e meglio coordinata nell’arena mondiale della normazione. Riunendo amministratori delegati di piccole e grandi imprese, leader del settore accademico e della società civile, organizzazioni di normazione e Stati membri, rafforzeremo i nostri sforzi congiunti su norme prioritarie in settori chiave, come le tecnologie pulite, le materie prime critiche e la quantistica, e riaffermeremo il ruolo dell’Europa come punto di riferimento nel campo della normazione a livello mondiale.”

Le norme costituiscono una base essenziale del mercato unico, in quanto contribuiscono a garantire l’interoperabilità dei prodotti e dei servizi e a migliorarne la sicurezza, oltre che a rafforzare la concorrenza e l’innovazione. Svolgono inoltre un ruolo cruciale nel realizzare le ambizioni dell’UE in ambito ecologico, digitale e di resilienza, aiutando le imprese ad accelerare l’introduzione sul mercato di tecnologie pulite e digitali e consentendo l’accesso ai mercati internazionali. La Commissione ha annunciato l’istituzione del Forum ad alto livello nell’ambito della strategia dell’UE sulla normazione nel 2022 per allineare le azioni di normazione alle priorità programmatiche, all’innovazione industriale e alle attività di investimento europee, nonché per affrontare altre azioni previste dalla strategia.

Maggiori informazioni sul Forum sono disponibili qui.