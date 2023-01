Marotta: "Siamo preoccupati per il futuro dei lavoratori e per le loro famiglie"

Questa mattina, presso Palazzo Caracciolo si sarebbe dovuta svolgere una riunione tra il presidente Rizieri Buonopane, i sindacati e il presidente dell’ATO Rifiuti Vittorio D’Alessio, per discutere della cessione di IrpiniAmbiente.

Tuttavia, l’incontro è sfumato a causa dell’assenza dello stesso D’Alessio: «Mi dispiace dell’assenza dell’ATO a questo incontro programmato» – ha dichiarato il presidente Rizieri Buonopane – «Avevo ritenuto opportuno anche invitare i sindacati per dire loro qual è l’intenzione maturata dalla Provincia ovvero, in ottemperanza a quella che è la norma regionale, trasferire il ciclo integrato rifiuti alla stessa ATO. Ovviamente occorre effettuare una valutazione, scegliendo un tecnico non di parte, per determinare il valore degli asset» – ha sottolineato Buonopane.

Presente all’evento anche Nunzio Marotta Ugl Ambiente, il quale sostiene la necessità del passaggio di IrpiniAmbiente alla ATO, soprattutto a tutela dei lavoratori e delle rispettive famiglie: «E’ da tempo che chiediamo che IrpiniAmbiente passi direttamente all’ATO che, invece, ha chiesto alla Provincia di ottenere tutto il know-how. Ma noi non siamo d’accordo» – ha dichiarato Marotta - «Ci stiamo organizzando per chiedere in Prefettura un tavolo in cui siano presenti entrambe le parti perchè siamo preoccupati per il futuro dei lavoratori e per le loro famiglie. Si potrebbe anche risolvere il problema con una newco da parte dell’ATO ma i tempi sarebbero più lunghi» – ha concluso in merito Marotta.

Per ora, il successivo incontro è stato programmato per il prossimo 25 gennaio, con l’auspicio che le parti trovino presto un accordo.