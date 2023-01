Festa: "Avellino deve uscire dall'isolamento ferroviario"

Molto attivo sui social, il Primo Cittadino ha comunicato di aver rilanciato il progetto del bus “Freccia link” che partirà da Borgo Ferrovia per arrivare ad Afragola: «Avellino deve uscire dall’isolamento ferroviario» – ha affermato il sindaco Gianluca Festa - «Stamattina ho rilanciato il progetto di un bus “Freccia link” che da Borgo Ferrovia porti all’Alta Velocità, sulla stazione di Afragola. Sono contento che l’Air si sia impegnata a realizzarlo. La nostra visione universitaria richiede anche un collegamento con Salerno e il suo Ateneo. L’elettrificazione della tratta Fisciano-Salerno è stata completata dalla Regione, quella tra Fisciano e Avellino è ferma. Auspichiamo che non ci siano più ritardi» – ha aggiunto Festa.

Infatti, l’obiettivo sarebbe quello di far diventare la stazione di Napoli Afragola l’Alta Velocità della città di Avellino ed ottenere il collegamento elettrificato con Salerno. In questo modo, il Capoluogo avrà a disposizione due opzioni strategiche per lo sviluppo della Città.

