Campanella: "Sono dei gioielli verdi che meritano di essere visitati"

Oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino si è tenuta la presentazione del libro “I Giardini Sottocosta. Una rotta blu per itinerari verdi”, della scrittrice Nicoletta Campanella. L’evento è stato promosso dal Garden Club Verde Irpinia al fine di organizzare un pomeriggio all’insegna dell’arte del giardinaggio ai più alti livelli e alla scoperta dei più bei giardini affacciati sul mare nostrum.

In Campania, sono sette i giardini “sottocosta” raccontati nel volume. Gli Italiani amano profondamente il mare, sono navigatori e durante la bella stagione le coste sono solcate dalle più varie imbarcazioni. Esiste un turismo che guarda e osserva dal mare le bellezze del territorio ed è proprio a loro che la scrittrice Nicoletta Campanella ha voluto dedicare, con il nuovo volume, un itinerario alla scoperta dei più interessanti tesori botanici affacciati sul mare.

Con “Giardini Sottocosta” l’autrice conduce il lettore dal ponente ligure alla piccola Vienna sul mare passando per le Cinque Terre, l’Argentario, la Costiera, il Conero, il Delta del Po e le isole. Ogni giardino è corredato di tutte informazioni per prenotare una visita ed è segnalato il relativo approdo: «In questo mio ultimo libro ho affrontato un tema inedito in quanto, per la prima volta, ho presentato vari itinerari di giardini “sottocosta” ovvero che affacciano sul mare» – ha affermato Nicoletta Campanella, autrice del libro – «È inedito anche perché parla di giardini storici e di quelli nati grazie alla grande passione di giardinieri e giardiniere che hanno voluto sfidare gli aspetti più insidiosi per un giardino come il secco, il sale e la siccità. Sono dei gioielli verdi che meritano di essere visitati» – ha aggiunto l’autrice.

Si tratta di numerosi giardini, anche sconosciuti, che raccontano la storia dell’Italia come, ad esempio, l’orto botanico di Porto Ercole: «Per la prima volta si parla dell’orto botanico di Porto Ercole, nato dalle attenzioni di un grande uomo che si dedicava a reperire e ad acclimatare varietà esotiche» – ha sottolineato Campanella – «Nel libro, si scopre anche un patrimonio botanico che hanno le coste e si impara a conoscere una dimensione diversa se questi giardini vengono osservati dalla barca. Così, si riesce a comprendere anche il valore della luce e del silenzio. Attraverso il libro si apprende, in un momento in cui il giardino sta cambiando a causa del cambiamento climatico, come ridisegnarlo e renderlo sempre rigoglioso in modo ecologico ovvero rispettando l’ambiente e le risorse naturali» – ha concluso la scrittrice.

Nicoletta Campanella è testimonial di un inedito genere editoriale da lei stessa creato con la Nicla Edizioni casa editrice d’arte nata intorno alla community dell’Horticultural System italiano. L’affascinante mondo dei giardini storici, del gardening e della girandola dei coloratissimi flowers show che si snodano negli spazi verdi più belli d’Italia e dove puntualmente la scrittrice incontra il pubblico per promuovere la cultura del verde e l’arte del giardinaggio ai più alti livelli. Volto noto grazie alle numerose apparizioni in TV, la scrittrice è anche una studiosa del costume e della moda ispirata al floreale e da esperta gardenteller è una inesauribile fonte di storie e di curiosità botaniche.