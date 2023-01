L'iniziativa comincerà alle 11:00 e continuerà tutto il giorno

Intrattenimento per i bimbi e le famiglie, shopping e divertimento, in una lunga giornata di festeggiamenti, con le attività commerciali aperte fino a mezzanotte.

E’ la “Notte di San Modestino”, l’evento organizzato dall’Assessorato al Commercio del Comune di Avellino, in occasione della festa del Santo Patrono, il 14 febbraio prossimo.

Si comincerà alle 11:00, con momenti ludici dedicati ai più piccoli, e si proseguirà per tutto il giorno, con punti spettacolo, attrazioni e shopping.

Un programma ricco, in cui non mancheranno le sorprese, per sostenere le attività commerciali.