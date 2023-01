I VVF hanno espletato più di 30 interventi

Il lavoro dei Vigili del Fuoco di Avellino per far fronte all’emergenza maltempo che da più di 24 ore interessa l’intera provincia, è continuato per tutta la notte e ha visto l’espletamento di più di 30 interventi, i quali con il perdurare delle piogge battenti, hanno riguardato anche diversi movimenti franosi, tra cui quello che si è verificato sulla SS 7 Bis, poco prima dell’ uscita per Montella, quello sulla SS 400 a Torelli Dei Lombardi e quello sulla Provinciale a Pietrastornina.

In mattinata la grossa mole di lavoro è continuata soprattutto per la messa in sicurezza e la rimozione di parti pericolanti dovute al forte vento, e il quartiere di San Tommaso è quello maggiormente interessato da questa tipologia di interventi.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli sta ricevendo ancora tante richieste di intervento ed impegna tutte le squadre per poterli espletare.