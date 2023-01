I passeggeri dell'auto non hanno avuto nessuna conseguenza

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo la mezzanotte sono intervenuti a Solofra in via Aldo Moro per un incendio che ha riguardato un autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area. Danneggiata anche una vettura parcheggiata nei pressi, mentre per gli occupanti dell’auto in fiamme, una mamma con la figlia, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.