DiscoverEU: 47 700 titoli di viaggio per i giovani europei

I giovani selezionati viaggeranno tra marzo 2023 e febbraio 2024

Oggi i 162 931 partecipanti alla tornata di DiscoverEU di ottobre 2022 conosceranno l’esito della loro candidatura. Un totale di 47 700 diciottenni riceveranno un titolo di viaggio. I giovani selezionati viaggeranno da soli o in gruppi composti da un massimo di cinque persone tra marzo 2023 e febbraio 2024. Viaggeranno principalmente in treno, con poche eccezioni volte a consentire a coloro che vivono su isole o in aree remote di partecipare. Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, ha dichiarato: “Grazie a DiscoverEU, 47 700 giovani inizieranno presto a pianificare il loro viaggio attraverso l’Europa e si uniranno a una crescente comunità di europei mobili. E poiché i nostri giovani vogliono fare scoperte culturali durante le loro visite, abbiamo aggiunto una tessera di sconto per le attività culturali e pubblicato itinerari culturali tematici sul Portale europeo per i giovani. Auguriamo a tutti i vincitori un’esperienza indimenticabile.”

Nell’ambito del programma Erasmus+, questa tornata di candidature era rivolta ai giovani nati tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 provenienti dagli Stati membri dell’UE e dai paesi associati a Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia). I partecipanti selezionati potranno beneficiare di sessioni informative prima della partenza e di incontri in tutta Europa per rafforzare la dimensione educativa del viaggio. Una sessione di domande e risposte in diretta si svolgerà nel gruppo ufficiale Facebook di #DiscoverEU il 12 gennaio 2022; durante la sessione i partecipanti riceveranno informazioni sul viaggio.

Una scheda informativa con maggiori informazioni è disponibile online.